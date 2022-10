Výstava představí jedinečné dílo české výtvarnice, malířky, spisovatelky, členky skupiny UB12 a zejména originální ilustrátorky Daisy Mrázkové, která by se v příštím roce dožila 100 let. Daisy Mrázková pochází z česko-anglické rodiny a od dětství byla ovlivněna poetikou anglických dětských knížek první čtvrtiny 20. století. V její originální ilustrační tvorbě se pak tento zejména literární vliv projevil v podobě specifického dětsky průzračného výtvarného projevu, který byl i silně ovlivněn mateřstvím. Ostatně první knížky vytvářela právě pro své děti, tzv. do šuplíku. Profesně se realizovala až od počátku 60. let 20. století, kdy začala její spolupráce se Státním nakladatelstvím dětské knihy. Její originální autorské knížky, jež sama psala, ilustrovala i graficky upravovala, pak vycházely až do počátku 80. let, kdy se odmlčela na tři desítky let, aby se pak vrátila do výtvarného života v poslední dekádě svého života.

Součástí výstavy bude i její volná tvorba v podobě rozměrnějších olejomaleb a kreseb, které ukazují autorčinu snovou a poetickou duši v té nejčistší podobě.

V rámci výstavy je jako vždy připraven edukační program pro školní a mimoškolní kolektivy. Pro širokou veřejnost proběhne dne 9. listopadu v podvečerních hodinách přednáška Mgr. Markéty Čejkové ze života a díla Daisy Mrázkové.

Otvírací doba Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je denně mimo pondělí 9.00 -12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

Kurátorka Mgr. Daniela Růžičková

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě