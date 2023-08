Fotbaloví veteráni slavili ve Světlé nad Sázavou. Mají i zápis v knize rekordů

Jiří Víšek,

Zajímavé utkání se na pěkném trávníku fotbalového stadionu ve Světlé nad Sázavou odehrálo v sobotu 19. srpna. Bylo to u příležitosti pětadvaceti let C mužstva FK Bohemia Světlá nad Sázavou. Historie tohoto týmu je velice zajímavá.

Oslava fotbalu ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Jiří Víšek

Před čtvrtstoletím se dala dohromady parta fotbalových pánů, když mnozí z nich pamatovali zlaté časy světelského fotbalu v krajském přeboru východních Čech. Vyřídily se registrace, koupily nové dresy a po několika trénincích se hrálo 8. srpna 1998 historicky první utkání v nejnižší okresní fotbalové soutěži IV. třídě mužů na hřišti TJ Veselý Žďár. Světelští tam ve své soutěžní premiéře zvítězili 3:1, když všechny tři góly dal populární Bohouš Čížek. To byl skvělý začátek. Světelské „Céčko" od té doby hraje pravidelně nižší okresní soutěže. O devět let později přišlo zajímavé ocenění tohoto týmu. Dne 29. dubna 2007 se hrálo ve Světlé mistrovské utkání IV. třídy okresního přeboru Havlíčkův Brod proti TJ Sokol Okrouhlice „B" v sestavě, jejíž věkový průměr činil 52,5 roku. A tak se stalo, že „C" mužstvo Světlé bylo zařazeno do České knihy rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov jako fotbalové mužstvo s nejvyšším věkovým průměrem. Postupem času se sestava tohoto týmu obměnila, ale stále to jsou starší páni, pro které je fotbal tou nejvyšší zábavou přinášející klukovskou radost. A tak pětadvacet let bylo pádným důvodem k oslavě. Sešlo se přes třicet bývalých i současných fotbalistů, hrál se zápas Staří – Mladí. Mladí zvítězili 4:3, ale ten výsledek nebyl vůbec podstatný. A co by to bylo za za oslavu bez prasátka na rožni a dobrého pěnivého moku. Že se oslava vydařila, to potvrdili samotní oslavenci, když ti poslední se rozcházeli kolem půlnoci.