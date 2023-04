/ČASOSBĚR/ Loni na podzim změnil zámek ve Světlé nad Sázavou majitele. Stali se jimi manželé Marianovi. A s jejich první návštěvnickou sezonou přichází zajímavé novinky. Tou první je prohlídková trasa První republika, která se věnuje posledním majitelům před 2. světovou válkou. A zcela v novém je také zámecká kavárna a do budoucna přibude i restaurace. První dojmy Holky na vandru si můžete přečíst níže. Děkujeme. Za časosběrné video z rekonstrukce zámecké kavárny děkujeme Janu Šafránkovi.

Rekonstrukce zámecké kavárny ve Světlé nad Sázavou. | Video: Jan Šafránek

Tohle bylo tedy velké překvapení - a rozhodně velmi milé. S novými majiteli, kteří si zámek ve Světlé nad Sázavou na Vysočině zamilovali, je tu vše úplně jinak. Pokud jste dřív tento zámek opomíjeli, rozhodně si jej napište do seznamu Vašich výletních cílů. To, co tady už zvládli vybudovat, je neskutečné a to je prý teprve začátek, plánů mají spoustu.

Úplnou novinkou této sezóny je prohlídková trasa První republika. Věnuje se posledním majitelům zámku před 2. světovou válku Morawetzům, kteří kvůli židovské národnosti museli utéct. Připomíná se tu také jejich vlastenectví, mecenášství umění a přátelství s Masarykovými. Pracovna, jídelna a společenský sál, ložnice a dětský pokoj se spoustou hraček - vše je zařízené do nejmenších detailů tak, jako kdyby jejich obyvatelé jen odběhli na procházku a za chvíli se vrátí.

ZAJÍMAVOST: Tuto expozici má do velké míry na svědomí pan Kuře, starožitník a vetešník známý z pořadu Poklady z půdy. Velká část exponátů pochází z jeho sbírek, můžete ho tu velmi často potkat - dokonce jako průvodce expozicí.

Ve stejném duchu se ponese i Koloniál. Tato expozice se teprve připravuje.

Můžete navštívit i výstavní trasy, které zde byly už dříve - jedna věnovaná sklu (jsme přece ve městě proslaveném sklárnami), druhá vystavuje krásné hodiny od baroka po empír, obrazy a sochy. Samotné hodiny by mě asi tolik nenadchly, zrekonstruované historické sály se štukovými stropy už rozhodně. Nejkrásnější a nejzdobnější je sál Rytířský, používaný na svatby a kulturní a společenské akce.

Na nádvoří zámku pak stojí bývalá oranžerie. Ta na opravy teprve čeká, jednou z ní bude nádherný prostor. Prozatím dělá domov volně poletujícím papouškům.

Určitě zavítejte do zámecké kavárny. Prý je teprve na začátku, plánuje se i restaurace, poctivé domácí dezerty už tady ale mají teď.

Až vykvetou ty úžasné magnolie na nádvoří, bude to ještě dokonalejší

Zámecký park

Zámecký park ve Světlé nad Sázavou je známý vánoční světelnou stezkou. Ale je tu krásně i v jiných obdobích. Celý park byl kolem Velikonoc posetý bílými jarními kvítky. Je rozlehlý, ta nej místa jsou především u mnoha mostků přes potok protékající parkem, je tu i celá soustava rybníčků. Moje fotky jsou od Andělského mostku a okolí. To, že kousek vedle je Čertův most, jedna z hlavních dominant parku, to jsem zjistila až doma z tištěného suvenýru. Tak příště bude příležitost se podívat i na další místa parku, o kterých jsem netušila - Lesní a Růžový pavilon, psí pomník, leknínové jezírko nebo alpinium.

