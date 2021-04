Specializovaný oddíl Věznice Světlá nad Sázavou určený pro matky s dětmi žije, i přes aktuální sněhovou nadílku, jarem. Výzdoba oddílu se nese v jarním duchu a tvoří ji i obrázky a výrobky přímo od dětí. Manuální zručnost představuje jednu z dovedností, kterou se zaměstnanci věznice u dětí za pomoci jejich maminek snaží rozvíjet.

Matky s dětmi vítaly jaro | Foto: Jana Rajdlová, věznice ve Světlé nad Sázavou

Zároveň se zaměstnanci soustředí na to, aby děti za specializovaného oddílu prožívaly vše, co běžně zažívají děti mimo brány věznice. Proto děti společně se svými maminky slavily i svátky jara, Velikonoce. To završily dnešním dnem, kdy se vycházkový dvůr proměnil v cestu za pokladem velikonočního zajíčka. Na děti čekalo překvapení v podobě balíčku se sladkostmi a omalovánkami.