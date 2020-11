Šípky jsou vzácným přírodním zdrojem zdraví. Našemu tělu jsou prospěšné zevnitř i zvenčí, bohužel ale zůstávají nedoceněné. Přitom jde o zázrak z divoké přírody, plný vitamínu C, který nám dokáže výrazně pomoci při problémech s imunitou, zpomaluje proces stárnutí, zmírňuje únavu, podporuje trávení, hydratuje vysušenou pokožku a také vyhlazuje pleť.

Šípky se těšily velké oblibě už ve starověkém Řecku či Římě. Šípkové květy byly považovány za symbol lásky, mládí a věčnosti. Lístky se přidávaly do koupelí, vyráběl se z nich vonný olej, mýdla či parfémy, a dokonce i náhrdelníky, které měly přitáhnout pozornost milované osoby. A nejen to! Dávní mudrci našli využití této rostliny i v léčitelství.

Vitamínová bomba

Kromě toho, že šípkové keříky jsou nádhernou okrasou zahrad, jsou také plné vitamínu C, karotenu, vitamínů B1, B2 a P, který posiluje účinek vitamínu C, či K vitamínu. Plody jsou bohaté na pektiny, třísloviny, organické kyseliny, silice a dokonce i železo, vápník či flavonoidy, které obsahuje například i hroznové víno nebo kakao. Ty jsou pro lidské zdraví skutečným darem, což potvrdilo i několik odborných výzkumů. Flavonoidy totiž mají protizánětlivý, protivirový a antioxidační účinek. Chrání buňky nejen před toxickým působením škodlivých látek z vnějšího prostředí, ale i těmi, které se tvoří v těle. Obnovují přirozený stav buněk, brzdí degenerativní procesy. Pravidelná konzumace šípků významně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Šípky fungují také jako prevence virů a významně posilují obranyschopnost organismu.

Kdy a jak je sbírat?

Máme ještě posledních pár dní vhodných pro jejich sběr. Plody se doporučuje trhat v září, říjnu a také začátkem listopadu, ale jen do prvních mrazů, potom už ztrácejí cenné vitamíny. Sbírají se pouze tvrdé, do oranžova či červena zbarvené šípky. Měkké už nejsou vhodné, protože opět obsahují méně vitamínu C, než jejich tvrdší varianty.

V případě sušení by se plody měly skladovat maximálně rok, protože pak ztrácí obrovské množství vitamínů.

Pomocník zevnitř i zvenčí

Na přípravu výborného šípkového čaje můžete použít čerstvé i sušené šípky. Doporučujeme pít dva až tři šálky tohoto nápoje denně. Kromě posílení imunity je vynikajícím pomocníkem v boji proti ledvinovým kamenům, při problémech s krvetvorbou, cukrovkou, či stolicí. A doporučuje se i při rekonvalescenci po různých dalších onemocněních.

Pokud máte malé děti, které se zdržují ve velkých kolektivech, kde se rychle šíří rýma a choroby, vhodné jsou například i šípkové glucandy. Jde o dětský výživový doplněk se šípkovým extraktem, který přispívá ke správnému fungování imunitního systému. Obsahuje optimální kombinaci betaglukanu, šípkového extraktu a vitamínu C. „Betaglukan je imunomodulátor, který podporuje proces hojení pokožky, posiluje imunitu a zabraňuje infekcím,” říká Ing. Adrián Doboly, odborník z biotechnologické společnosti Natures.

Vynikající je i domácí šípkový sirup, který se může používat místo obyčejné limonády, nebo domácí marmeláda, vhodná na chléb i na vaření.

Avšak, jak jsme už zmiňovali, šípky pomáhají nejen zevnitř, ale i zvenčí. Na pleť působí blahodárně šípkový olej. Léčí popáleniny, drobné ranky a vyživuje suchou pokožku. Pomáhá také při problémech s akné. V kombinaci s betaglucanem jde o neporazitelnou dvojici v kosmetickém průmyslu. „Betaglukan díky svým účinkům na imunitní buňky působí zároveň na elasticitu pokožky a pomáhá snižovat tvorbu jemných vrásek,” dodává Doboly. A dvojnásobná sila účinku je přece vždy víc…

Že jste si svoje šípky tuto sezónu ještě nebyli nasbírat? Tak šup-šup na zahradu nebo do lesa. Brzy přijdou mrazy a bylo by přece škoda sílu šípků nevyužít ve svůj prospěch.

JIŘINA EKRT JIRUŠKOVÁ