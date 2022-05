Víte, jak vznikají skleněné skvosty? Přijďte se podívat do huti v Tasicích

Jarní skláření v huti Jakub v Tasicích se vyvedlo. Podívejte do galerie, jak to tam v sobotu 7. května vypadalo. Děkujeme za možnost zveřejnění fotografií. Koho zajímají sklářská řemesla, může do huti vyrazit také dnes, v neděli 22. května.

Huť Jakub Tasice | Foto: Josef Horák