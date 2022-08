Zámek Brtnice. Na první pohled viditelnou dominantou celého města je rozsáhlý areál renesančního zámku. Původně zde stál pozdně gotický hrad s dodnes dochovaným opevněním, na počátku 16. století byl přestavěn renesančně - na druhém nádvoří vznikly trojpodlažní arkády, při vstupu do zámku věž s cimbuřím. Prvním rodem spjatým se zámkem byli Valdštejni, po Bílé hoře pak připadl rodu Collaltů, ti jej vlastnili až do znárodnění po 2. světové válce (rodina se odstěhovala do Itálie).

Od té doby zámek chátral, našel využití jako skladiště, později městské byty, vše cenné bylo rozprodáno za pár korun nebo rozebráno. Nyní je v soukromém vlastnictví, zůstal zdevastovaný, mnoho a mnoho let je ve stejném stavu.

A možná právě proto je jeho prohlídka hodně ojedinělá a netradiční. Pokud očekáváte krásné vybavené interiéry, budete zklamaní. Co si ale budeme povídat - krásných opravených zámků je tady tolik, že Vám mohou po pár letech splývat. Tuhle prohlídku si ale zapamatujete - čekají na Vás opadané omítky zvenku i uvnitř, holé cihlové zdi, polozbořené chodby, vymlácená okna, všude betonové výztuhy (bez nich by zámek dávno spadnul), části chybí střecha a nahoru se díváte jen do trámoví. Na druhé straně velké sály, klenby, gotická lomená okna, arkády, zbytky výmalby nebo štukové stropy, projdete i tajnou chodbou. Má to tu svoje zvláštní kouzlo a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Uvidíte památku jinak - ve stavu, v jakém bylo mnoho našich hradů a zámků před nákladnými rekonstrukcemi. Bude Vám smutno, ale zároveň můžete cítit naději, že jednou z něj taky bude načančaná kráska. Prohlídka je jednoznačně zážitek.

Během hodinové komentované prohlídky si projdete nádvoří, arkády, původní reprezentační sály, starou a velkou kuchyni i byt posledních majitelů z rodu Collaltů. V něm si můžete prohlédnout i fotografie pořízené v době, když tady ještě žili.

U zámku je anglická zahrada, dole pod ním pak rozsáhlý park s rybníčkem.

Paulánský klášter, zámecký kostel a věž, klášterní zahrady Brtnice. Poslední tip z Brtnice je z těch, na které jen tak nenarazíte ani v turistických materiálech, ani na webu. Je ale obrovská škoda o tomhle místě nevědět, když do historického města zavítáte na výlet.

Hned v sousedství zámku, na kopci nad centrem města, stojí bývalý Paulánský klášter. V jeho interiéru jsou dnes městské byty. Vy však můžete navštívit volně přístupnou přilehlou klášterní zahradu, klidné rozkvetlé místo s překrásným výhledem. Můžete tu občas narazit i na nějakou kulturní akci.

V areálu stojí evangelický kostel blahoslavené Juliány (jinak se mu také říká Zámecký kostel). Pro turisty je volně přístupná věž, vstup je na vlastní nebezpečí. Při výstupu po úzkém točitém schodišti se postupně můžete podívat do interiéru kostela - pěkně z chóru od vzácných starých varhan, interiér je bílý, zdobený štukováním, v porovnání se zdobnými katolickými kostely mě napadají výrazy jako čistota, jemnost, něha.

V dalších patrech pak objevíte třeba vstup do krovů nad samotnou lodí kostela, tahle část mě okouzlila asi nejvíc, nutno ale říct, že se tady můžete projít jen po dvou úzkých prknech, místy v poměrně velké výšce, takže opatrně a zodpovědně (děti sem určitě nebrat, nebo jen na kraj).

Je tady i zvonička, v dalším patře pak samotná vyhlídka okny do všech čtyřech stran.

A komu to ještě nestačí, dostane se až úplně nahoru pod kopuli.

To, že se sem návštěvníci mohou podívat, je zásluha místního, nyní už bohužel bývalého faráře Petra. Ten chtěl místní kostely celé otevřít veřejnosti, patří mu za to obrovský dík.

