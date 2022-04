Vstup zakázán. Zatopený lom vypadá jako magické oko a ohromuje stěnami

/VIDEO, FOTO/ Je to jako magnet. Zatopené lomy lákají k prozkoumávání a hledání ztraceného času. Přitom poklady z lomu v Řásné na Jihlavsku jsou staré sotva dvanáct let. Poslední záznamy z těžby žuly totiž pochází z roku 2010. Poté vše, co těžaři nestihli vystěhovat, zatopila voda. Podívejte se na to, jak lom se svislými stěnami vypadá z nebe. Jako magické oko. Za snímky z dronu děkujeme Martinu Sekvencovi.

Zatopený lom v Řásné z ptačího pohledu. | Video: Martin Sekvenc