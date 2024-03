Mladé uskupení stand-up komiků Vtípečky se zelím poprvé zavítá na Vysočinu. Ve čtvrtek 25. dubna bude od devatenácti hodin bavit publikum v havlíčkobrodském Klubu OKO pět vystupujících. Dvouhodinová show nabídne historky a postřehy ze života drum’n’bass DJe, majitelky kavárny i podcasterů.

Ondřej Cabal. | Foto: poskytl Ondřej Cabal

To nejvypečenější, co napekli za poslední dobu. Tím láká komediální skupina Vtípečky se zelím na vystoupení pěti komiků v havlíčkobrodském Klubu OKO.

„Je to poprvé, co zavítáme na Vysočinu. Vtípečky se zelím vystupují převážně v Praze a středních a severních Čechách. Chceme ale navštívit co nejvíce míst v republice. Jsme rádi, že další metou k tomuto cíli je Havlíčkův Brod. Jsme zvědaví, jak tamější publikum bude na náš humor reagovat,“ říká jeden z vystupujících Lukáš Kaňka, známý také jako drum’n’bass DJ Cactuzman.

Mimo něj se diváci mohou těšit také na Annu Bednářovou, která v Praze provozuje kavárnu TU KAFE, a kmenové členy podcastu Banán ve váze, chleba Ondřeje Cabala, Martina Černého a Adama Kratomáče. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc.

Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.

