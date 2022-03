A teď k samotnému místu. K této studánce se váže pověst již ze začátku sedmnáctého století. Nedaleko studánky žil v jeskyni poustevník. Místní mu říkali Ondřej a za zvonění v borovském kostelíku dostával trochu jídla. Byl to podivín a lidem se vyhýbal. Později nešťastně zahynul ve "svém" kostelíku a v dopise vysvětlil, proč žil takový život. Nešťastná láska. Ale příběh pokračuje. Opět mladík, který přišel o svou milou hrozným způsobem - roztrhal ji medvěd. I on se pomátl a nastěhoval se do opuštěné jeskyně. Po pár letech zmizel neznámo kam. Celou pověst i píseň o studánce si přijďte přečíst. Voda je studená a dobrá pro každého kolemjdoucího.