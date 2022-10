Pokud půjdete správnou cestou, budete se pozorně rozhlížet, číst správně texty a poslouchat, co říkají rodiče, jistě splníte všechny úkoly. Umíte-li už psát, doplňte podle uhodnutých slov tajenku a pečlivě ji uschovejte. Pokud ji po vyluštění přinesete do Informačního centra Chotěboř nebo do Krámku s dobrotami naproti zámku, dostanete za ni malou odměnu.

Provedeme vás kolem zámku Maleč a půvabnou krajinou starobylých stromů u řeky Doubravy. Dozvíte se něco o prastaré Libické stezce, která vedla pralesy, přejdeme ovčácký most a budeme hledat zkameněliny. Pokud se vám zachce, můžete o víkendech (od června do září) navštívit zámek Maleč, který patřil významnému politikovi devatenáctého století Františku Ladislavu Riegrovi. Posledních čtrnáct let svého života zde strávil i jeho tchán František Palacký.

Trasa měří čtyři až osm kilometrů. Je to velmi lehká trasa, která vede výhradě po rovince. Pro menší děti je určena kratší trasa, kterou lze projet s terénním kočárkem a na kole. Delší trasu projdou školáci, ale kočárky kolem rybníka neprojedou. Parkování u obecního úřadu v Malči je zdarma.

Lucie Nachtigallová, Deník fejsbukové matky