Zveme všechny malé i velké, místní i přespolní na komentovanou vycházku do zimní přírody pod vedením Zdeňka Krédla.

Je to oblíbená vycházka do zimní přírody, během níž se necháme překvapit, co nás čeká. Bude sníh? Nebude? Uvidíme stopy nebo zvířata?

Ledová nádhera u Lhotky. Projděte se za kouzelným ledopádem

S sebou si vezmeme dobroty pro zvířátka, jako je seno, mrkev, jablíčka, oves, žaludy, kaštany a podobně, ale hlavně teplé oblečení a vhodnou obuv.

Sraz je ve čtrnáct hodin před Krupskou školou. Vstupné je dobrovolné.

Chaloupky Horní Krupá