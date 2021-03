Nedaleko známých Stvořidel u Ledče nad Sázavou se nachází zajímavý skalní útvar u řeky Sázavy. Vede k němu nenáročná stezka podél řeky.

Čertův kámen | Foto: Vladimír Stýblo

Vyrazit na nenáročnou procházku k tak trochu opomíjené skále nazvané Čertův kámen, můžete poblíž Smrčné. Tento kámen se nachází jen necelý kilometr od stejnojmenné vlakové zastávky směrem na známá Stvořidla. Cedulka u kamene prozradí pověst, podle níž byl útvar pojmenován. Po žebříku zezadu se na něj dá dokonce i vylézt. Procházku jde spojit právě s procházkou až na Stvořidla a ze setjnojmenné vlakové zastávky se nechat vláčkem dovézt zpět do Smrčné nebo až do Světlé nad Sázavou, jako to děláme my s rodinou.