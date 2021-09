Výstavy v brodském muzeu potěší milovníky skla i hub

Čtenář reportér Čtenář





Co dělat na podzim, když už počasí nepřeje venkovním aktivitám? Můžete zajít třeba do Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Až do konce roku tu máme výstavu skla, které vzniklo na česko-rakouském workshopu 2021. Výstavu jsme připravili ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovou akademií Světlá nad Sázavou.

Vernisáž výstavy skla | Foto: archiv muzea