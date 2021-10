„Primárním cílem je odstranit nežádoucí dřevinnou vegetaci s cílem otevřít území do všech stran a krásy. Doplňkem obnovy bude sečení a extenzivní pastva ovcí,“ uvádí Jurek.

Na akci, která má motto „exkurze za přírodou na povrchu i do podzemí“ se podílí AOPK RP Jižní Morava, Správa CHKO Moravský kras a také ochránci přírody z projektu LIFE SouthMoravia. Akce se koná ku příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021.

KDY: 3. října od 9.00 KDE: sraz u přístřešku na Točně, Stránská, rozcestí CO VZÍT: čelovka nebo baterka pevná obuv, svačina

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Český svaz ochránců přírody ONYX zvou zájemce v neděli 3. října od devíti hodin na přírodovědnou procházku. Návštěvníci se dostanou do jinak nepřístupnách míst.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.