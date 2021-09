Klub hráčů společenských her Rozsochatec

Jsme moc rádi, že se všichni z pochodu vrátili, že jsme museli řešit jenom jedno menší zranění v podobě podvrtnutého kotníku a doufáme, že se všichni zase za rok sejdeme. Víme, kde jsme měli rezervy a co ještě musíme vyladit.

V mužské kategorii si nakonec dva týmy musely dát rozstřel o druhé místo. Ten spočíval - jak jinak - v pití piva na rychlost. Stříbro tedy brali Pankáči Knyk a bronz zbyl pro Abstinenty. Pochodu se dále zúčastnili například týmy STS Chvojkovice Brod, Drážní píči, Lívanci, Rudlíci, Alkoturisti, My čtyři a sud nebo ŠTĚNĚ NA VÝLETĚ.

Po odchodu posledního týmu se v hospůdce vše přetvořilo a ze startu se stal cíl. Chvilku po přípravě se už objevil první tým z tratě, který se nakonec stal i týmem vítězným. Byl to tým CARNIVORA z České Bělé. Po dalších dvaceti minutách přišly i vítězné ženy - domácí tým KAMON. Hospůdka se plnila a výsledky se sčítaly.

Přesně v devět hodin jsme vydali první sud a první ročník pivního pochodu mohl odstartovat. Až do dvanácti hodin tak postupně hospůdku opouštěly různé povozy a postroje přizpůsobené na nesení nebo vezení sudu. Mezi nimi se pak na trati objevovaly dvojice žen s krabicemi vína a většinou i s plnými skleničkami v ruce.

| Foto: Klub hráčů společenských her Rozsochatec

Pivní pochod v Rozsochatci | Foto: Klub hráčů společenských her Rozsochatec

