Celá trasa je okružní a měří jeden a půl kilometru. Je to tu opravdu veliké. Stanete se na chvíli Alenkou, která objevila tajuplnou kouzelnou říši za zrcadlem. Projděte králičí norou, úžasný les fantazie, louku plnou smějících se květin, svět kočky i Kloboučníka, popovídejte si s kouzelným zrcadlem. Na konci vás čeká bludiště a cíl cesty - obrovský krásný pohádkový hrad. Oblíbený je i kolotoč s točícími se šálky. Dětem se budou asi víc líbit kouzelná zvířátka, dospělí budou unesení z lesu fantazie. Celou cestu provází zvukové a vizuální efekty. Nejde to popsat, musíte to zažít.

Na místě se dá koupit občerstvení, cukrová vata, horká čokoláda a podobně. Celá trasa vede po chodníčku, lesem, kolem vody. Téměř celá trasa je bezbariérová, jen kousek je po schodech. Pro ty, co po schodech nemohou, je ale připravena alternativa. Schodům se dá vyhnout jinou cestou, je to značeno. Nezabloudíte, všude jsou světelné šipky.

Park se nachází v areálu vodní nádrže Džbán, je tu parkoviště. Pokud pojedete tramvají, vystoupíte na zastávce Nad Džbánem, odsud vás čeká desetiminutová procházka pohodovou cestou kolem vodní nádrže, areál je vidět z dálky. Jen malé upozornění. Kdybych věděla, že cesta vede lesoparkem, asi bych si tudy jít úplně sama ve tmě rozmyslela. Přece jen asi převážná většina lidí dorazí na místo autem, potkala jsem jen velmi málo lidí.

Vstupenky můžete koupit na místě i on-line předem. Otevřeno je od sedmnácti do jednadvaceti hodin. Vstupné je dvě stě dvacet korun od úterý do čtvrtka a dvě stě padesát korun od pátku do neděle. Dobrodružná cesta je otevřená do patnáctého února.

Holka na vandru