V Havlíčkově Brodě se uskutečnilo ve čtvrtek 3. června 2021 v deset hodin na radnici slavnostní přijetí pana Jaroslava Švandy u příležitosti jeho životního jubilea 75 let. Jaroslav Švanda se celý svůj život věnoval žurnalistice. Na radnici jubilanta i manželku Danuši přivítal starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Jaroslav Švanda se narodil 7. března 1946. Vystudoval gymnázium v Ledči nad Sázavou a střední ekonomickou školu v Havlíčkově Brodě. Jako student psal články do tehdejší Mladé fronty. Novinařina se mu stala nejen koníčkem , ale i povoláním. „Od roku 1972 jsem pracoval jako redaktor v týdeníku Cesta Vysočinou. Po pěti letech jsem zamířil do krajského deníku Pochodeň v Hradci Králové. Měl jsem redakční místnost v Havlíčkově Brodě. Byl jsem u zrodu Havlíčkobrodského deníku, který měl první vydání 1. dubna 1995. Od počátku jsem pracoval jako šéfredaktor a v roce 2007 jsem odešel do důchodu,” uvedl jubilant Jaroslav Švanda. Jeho koníčky jsou cyklistika, fotografování a sbírání propisovacích tužek. O svých zálibách řekl i několik příběhů.