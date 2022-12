Jednoho dne roku 2021 kamarádka povídá, že si uděláme výlet. Jen se optám, kam to bude. Na to se mi dostává odpovědi, že do Číhošti. S nadšením souhlasím a v duchu si říkám, že konečně toto místo spatřím na vlastní oči. Místo, které vnímám jako silný otisk v čase, na mne působilo zvláštním, a s přihlédnutím ke skutečným událostem, až svým způsobem tísnivým dojmem.