Otevírá se sklárna ve Světlé nad Sázavou, aby přivítala brusičské mistry z celého světa. Deváté mistrovství světa v broušení skla nabídne už v pátek 2. června několik soutěžních kategorií, přehlídku českých i zahraničních sklářských škol a detailní vhled do tohoto jedinečně krásného, tradičního a vysoce náročného řemesla.

Sklářští mistři z celého světa se sjeli do Světlé nad Sázavou. | Foto: se souhlasem organizátorů

„Již 9. rokem se ve Světlé nad Sázavou schází ti nejlepší brusiči skla, aby změřili své síly a kreativní dovednosti,“ uvádí Jiří Trtík, ředitel soutěže. Minulý ročník mistrovství se netradičně konal v nižborské sklárně Rückl, ten letošní se vrací zpět do „domovské“ sázavské sklárny Bomma. Ta své brány sklářským nadšencům a návštěvníkům otevře 2. června od 9 do 15 hodin. Těšit se můžete na neoddělitelný doprovodný program brusičského klání – na tradiční sklářské jamování na huti sklárny. Zažijte na vlastní oči, jak se ručně tvoří skleněné výrobky od nabrání žhavé skloviny z pece, přes ruční foukání do formy či volně na píšťale až po vložení do chladicí pece. U práce se vystřídá šest týmů českých a zahraničních sklářů, kteří přímo na místě vytvoří originální díla.

Soutěžní kategorie pro brusiče budou tento rok tři. Brusiči prověří své síly, zkušenosti a cit v kategorii ruční brus – volná tvorba, ruční brus – povinný tvar a strojní brus – soutěž designérů. Slavnostní vyhlášení výsledků mistrovského klání se uskuteční v 16 hodin společně s vernisáží výstavy Mistrovství světa v broušení skla 2023.

„Je nám velkou ctí toto setkání organizovat a hostit. Nejde totiž jen o soutěžení, ale i o setkání přátel našeho sklářského oboru a setkání přátel jako takových. Nanejvýš povzbuzující také je, že se k soutěži již druhým rokem v hojném počtu připojily sklářské školy nejen z Čech, ale i z Německa, Slovinska a Bulharska. Spatřujeme v tom naději, že nejen tato akce, ale celé sklářské odvětví má pokračování,“ hodnotí Jiří Trtík.

Akce v roce 2017.

Přijďte se i vy podívat na unikátní přehlídku, která má za cíl popularizovat obor broušení skla a přesvědčte se, že toto hodnotné a náročné české řemeslo obstojí svou kvalitou i ve světové konkurenci. Více na www.gcwc.cz