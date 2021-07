Vlaková zastávka ve Smrčné u Světlé nad Sázavou, která je pro mnoho turistů výchozím bodem do přírodní rezervace Stvořidla, ukrývá jednu zajímavost, na kterou upozorňuje kovová informační tabulka umístěná u blízkého přístřešku s posezením.

Čertův kámen lze zahlédnout z oken posázavského pacifiku 2 | Foto: Jiří Víšek

Je to obří žulový balvan nazvaný Čertův kámen. Pozor, neplést si ho s Čertovým kamenem na Melechově. Tento Čertův kámen je ukrytý asi tři sta metrů v lese po proudu řeky Sázavy. Váže se k němu legenda o mlynáři Pultarovi ze Smrčné, kterému balvan překážel a přinášel samé nepříjemnosti. Proto vyslovil přání, že zaplatí každému kdo balvan odklidí, byť by to byl četr. Jak to dopadlo s balvanem i mlynářem je dobře popsáno na tabulce přímo u balvanu a stejně tak u již zmíněného turistického přístřešku u zastávky.