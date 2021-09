Ne úplně velká, ale parádní a interaktivní vnitřní expozice o vodě. O tom, kde všude se dá voda v přírodě najít, jací živočichové kolem vody žijí nebo jaké mikroorganismy se ve vodě vyskytují. Poznáte, jak to vypadá pod vodní hladinou a můžete si u toho poslechnout několik skvělých „vodních“ melodií. Okouknete život v mokřadech okolo Želivky, ochutnáte různé druhy vody, vyrobíte si mrak a spoustu dalšího.

A pak tu je venkovní vodní atrium, kde děti uvidí cestu vody na vlastní oči a samy mohou vodu ovládat. Jsou tu mlýnky, hráze, kola, pumpy, čerpadla a spousta, spousta vody. Takže doporučuji náhradní oblečení s sebou. A nezapomeňte vyšplhat i na střechu a prohlédnout si dešťový rybník a okolní krásně upravené přírodní prostředí, kterým prochází krátká naučná stezka se sedmi zastaveními. Všechno je moc prima!

U pokladny najdete spoustu a spoustu skvělých knih, publikací, her, pracovních sešitů, poznávacích atlasů. Vše s tematikou vody. My už toho máme dost doma, ale stejně jsem neodolala. A kdybyste měli víc času, určitě mrkněte i do nedalekého Včelího domu v Hulicích či na zámek a obří kuličkodráhu ve Zruči.

Veronika Peslerová, Přibyslav