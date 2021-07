Sponzorem celé akce je Kraj Vysočina. Díky jejich sponzorství se každoročně dějství rozrůstá a akce tak může poskytnout více zábavy pro malé.

Den dětí byl uveden Zdeňkem Novákem, jehož projev, jako vždy, pobavil a naladil návštěvníky na skvělý den zábavy. O zábavu bylo vskutku postaráno. Na paloučku bylo rozprostřeno hned několik stanovišť, jež poskytovaly dětem hry a hlavolamy, za jejichž vyplnění dostávaly sladké odměny. Mnohdy se ale také naučily užitečné informace, se kterými mohou zachránit i život.

Na paloučku si stanoviště rozprostřeli: Bezpečnost silničního provozu, Policie České republiky, kteří mladým a nadějným hochům přijeli ukázat policejní vůz a také se zde objevili psovodi, kteří zabavili celé obecenstvo výcvikem svých policejních psů. Do akce se zapojil i Český červený kříž a nemocnice Havlíčkův Brod, jenž propůjčili nemocniční materiál, se kterým učila Hana Šťastníková nejen děti, ale i dospělé postup při první pomoci. Vedle se nacházel stánek malování kamínků pod vedením Ivety Markové, kde si děti užily spoustu barev. Dokonce se do akce zapojil i Krámek s dobrotami Maleč, který napekl a dodal do jednoho ze stánků zdravou výživu, kterou si všichni mohli ochutnat. Zábavu pro děti připravil i Sbor dobrovolných hasičů Klokočov a sbor z Maleče. Děti si mohly prohlédnout pravé hasičské auto a mimo jiné si mohly i vyzkoušet stříkání hadicí. Různé hry, jako házení frisbee, či chození na chůdách zabavilo jak malé, tak i velké po několik hodin, dokud akce nebyla u konce.

I přes velké dusno, třicetistupňová vedra a po několika varování od Zdeňka Nováka o dodržování pitného režimu, se den dětí vydařil a dokázal rozveselit po době covidové desítky lidí, kteří se přijeli pobavit, nasytit a naučit se něco nového.

Karel Matyáš Šťastník