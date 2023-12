Už patnáctým rokem obecně prospěšná společnost Stanice Pavlov, která sídlí mezi Světlou a Ledčí nad Sázavou, zajišťuje s finanční podporou Kraje Vysočina provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Záchranná stanice Pavlov a radní Kraje Vysočina Pavel Hájek. Kraj stanici podporuje. | Foto: se souhlasem Kraje Vysočina

Každý může podpořit provoz stanice například adopcí některého ze zvířat, koupí kalendáře nebo propagačních předmětů.

Stanice Pavlov je jediná záchranná stanice se sídlem v Kraji Vysočina a svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami a možnostmi (velký počet voliér včetně karanténních boxů, výběhů, zimovišť, vodních ploch ap.) naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody. „Letos bylo do péče pracovníků záchranné stanice přijato již přes 1 200 handicapovaných zvířat, nejedná se o konečné číslo, do konce roku počty ještě narostou. Víc jak polovina přijatých zvířat se podaří zachránit, uzdravit a vypustit zpět do přírody,“ informoval Pavel Hájek.

Zaniklé městečko na Želivce. Přežil jen kostel, lidé ho mohou navštívit

Stanice Pavlov rovněž klade důraz na ekologickou výchovu a osvětu například formou komentovaných prohlídek pro širokou veřejnost, pořádáním výukových programů či příměstských táborů pro školy a aktivně se podílí na akcích Kraje Vysočina.

O své činnosti Stanice Pavlov informuje nejenom přes svoje webové stránky, kde jsou i nabídky na vzdělávací akce a příměstské tábory, ale i přes sociální sítě, články v médiích a vydávají i newsletter s názvem Pavlovinky, kde přibližují aktuální dění, nové i dlouhodobé obyvatele stanice a přidávají i nejrůznější rady.

Zdroj: Youtube

„Nic z toho by však nešlo bez finanční podpory, kterou Stanice Pavlov aktivně shání z více zdrojů. Každoročně ji proto podporuje i Kraj Vysočina. I letos tak krajské zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí částka v úhrnné výši 1,5 miliónu korun na rok 2024. Tyto peníze jsou využívány především na úhradu energií, mzdy zaměstnanců a úhradu spoluúčasti na řadě dotacemi podpořených projektů,“ přiblížil Pavel Hájek. „Mezi podporovatele Stanice Pavlov patří také ČSOB, která podporuje veřejně prospěšné aktivity a projekty. Každý se může zapojit a podpořit projekt Stanice Pavlov s názvem Srnčí obůrka podpoří ekovzdělávání. Již nyní patří mezi pět finalistů s jistou podporou od banky. Nejvíc peněz dostane projekt, který získá nejvíc financí od ostatních dárců. Projekt můžeme finančně podpořit a tím zajistit jeho vítězství v termínu do 9. ledna 2024,“ dodal Pavel Hájek.

Dálkový běh a středověká bitva. Přibyslav bude žít rok ve znamení Žižky

Na území Kraje Vysočina působí také Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka z Pardubického kraje, která nyní také připravuje modernizuje svého zázemí. Každý může přispět a podpořit tak výstavbu nových rehabilitačních voliér pod tímto odkazem: https://www.donio.cz/pomozte-nam-vzletnout.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Sníh v roli dřevorubce. Ničil stromy.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni