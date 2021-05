V malé vesničce Pavlov nedaleko Ledče nad Sázavou najdete přírodní areál s rybníkem, řadou výběhů, mokřady i jezírky a hned několika voliérami. Sídlí tady totiž Záchranná stanice Pavlov. V sobotu 1. května areál otevřeli, ale vzhledem ke stále trvajícím opatřením zatím jen individuálně bez komentovaných prohlídek s papírovým průvodcem. Za fotografie děkujeme Jaroslavu Loskotovi.

Fotografie několika z mnoha tisíc zvířat, které vyléčili a vykrmili a vrátili zpět do přírody pracovníci Záchranná stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Loskot

V současné době je otevřeno v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 13.00 hodin. V jiné časy si zavolejte a pokud to jen trochu půjde, rádi vám vyjdou vstříc ve stanici.