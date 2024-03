Žáci Základní umělecké školy J. V. Stamice se zúčastnili výtvarné soutěže k výstavě To není hřbitov, toť můj sad…Kytice Karla Jaromíra Erbena. Sešlo se mnoho prací ze všech koutů celé republiky. Speciální kategorii si zasloužily základní umělecké školy. A té havlíčkobrodské se dařilo.

Vítězná práce Eriky Kušnirové - koláž, společně s plakátem k výstavě a plakátem k soutěži. | Foto: Jindřich Macek

Porota složená z odborných pracovníků galerie vybrala vždy šest nejlepších prací, první tři z nich budou oceněny. Vzhledem k celkové kvalitě zaslaných prací padlo rozhodnutí organizátorů najít ve výstavním plánu galerie časový prostor, aby mohla být finálová díla v Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vystavena. Výstava finálových prací doplněná některými dalšími vybranými díly proběhne v termínu od 29. května do 9. června 2024 v suterénních prostorách galerie. A jak naše žákyně z výtvarného oboru v kategorii ZUŠ dopadly?

Umístění v kategorii ZUŠ:

1. místo - Erika Kušnirová, 9 let, Zlatý kolovrat; ZUŠ J. V. Stamice (třída Z. Titzové)

2. místo - Šárka Lacinová, 11 let, Svatební košile; ZUŠ J. V. Stamice (třída R. Ručové)

5. místo - Nikola Bártová, 12 let, Vrba; ZUŠ J. V. Stamice (třída R. Ručové)

Výše jmenovaným žákyním blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci ZUŠ na národní úrovni, velké poděkování za přípravu patří také jejich paní učitelkám Zuzaně Titzové a Renatě Ručové.

