Za soupeře jim byl reprezentační výběr kadetů ČR do šestnácti let, který hraje soutěž EXJ v rámci přípravy na ME. Slavnostního nadhozu se ujal místostarosta města pan Zbyněk Stejskal a domácí Hroši následně potvrdili roli favorita a připsali si do tabulky Extraligy první dvě výhry.