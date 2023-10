Pavučinová krajka v záři podzimního slunce, zrcadlení barevných stromů v mlhavé vodní hladině i melancholie krajiny s kostelem svatého Víta. Babí léto krajině u bývalého městečka Zahrádka nedaleko Ledče nad Sázavou nebývale sluší. Přesvědčit se o tom můžete v galerii plné fotografií Slávka Jankovského, kterému děkujeme za možnost zveřejnění.

Kostel svatého Víta v bývalé Zahrádce a jeho okolí. | Foto: Slávek Jankovský

Je to už dávno, co městečko Zahrádka muselo ustoupit vodnímu dílu Švihov. Zbylo po něm pramálo, tím hlavním svědkem pohnutého osudu jedné obce na Vysočině je určitě kostel svatého Víta, který přečkal i ty nejhorší časy. I když už od zničení městečka uplynuly desítky let, lidé se tam stále vracejí. Kvůli vzpomínkám, kráse místa i neopakovatelné atmosféře.

Sejdou se tam například v sobotu 28. října, kdy si připomenou období Dušiček. Od čtrnácti hodin je na programu mše v kostele, o hodinu později koncert Le Plasisir a od čtvrt na pět odpoledne pak komentovaná prohlídka.