Zahrádkáři v Pohledu zahájili rok patnáctého února, a to výroční členskou schůzí. Kromě zhodnocení minulého roku byl schválen i plán pro rok 2020. Aktivity spolku by měly probíhat obdobně jako v minulých letech. Počítá se s výstavou květin, moštováním i s pracemi s malotraktorem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Na schůzi vybrali členové z pěti návrhů dva tematické zájezdy. První se měl uskutečnit osmého května do Kroměříže na jarní výstavu květin a do tamního zámku. Druhý zájezd je plánován na cibulový jarmark do Hořovic a do zámku v Blatné. Vzhledem k bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru není pravděpodobné, že bude možné květnový zájezd do Kroměříže uskutečnit.