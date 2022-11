Základní škola Ždírec nad Doubravou zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu podporovaného Nadací The Kellner Family Foundation otevřela první listopadový den vyučovací hodiny celkem 47 učitelům z okolních připojených škol. Ti v rámci Otevřené školy absolvovali dle své aprobace výuku jednoho či dvou konkrétních předmětů a následně hodiny společně s vyučujícími zreflektovali. „Smyslem otevírání hodin je sledovat, co dětem v učení pomáhá a co je naopak brzdí, a společně se z toho poučit,“ popisuje Petr Šlemenda, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. a dodává, že cílem není hodnotit učitele, ale sledovat průběh výuky, zapojení žáků a začlenění nových prvků do výuky.

Otevřené hodiny nejsou ukázkovými hodinami ani hospitací. Jde o formát kolegiální spolupráce, běžnou výuku, do níž učitel přizve své kolegy. Ti jsou předem informováni o cíli hodiny a upozorněni na to, co mají sledovat. „V naší škole se intenzivně a pravidelně zabýváme vzájemným sdílením zkušeností. Snažíme se o to, aby každý učitel přistupoval k učení dětí s otevřenou myslí a přemýšlel o tom, jestli to, co dělá, je možné zlepšit tak, aby výuka byla efektivnější a pro děti přitažlivější. Projekt Pomáháme školám k úspěchu nám pomohl dosáhnout toho, že společné profesní učení je součástí kultury naší školy,“ oceňuje dopady projektu Josef Remeš, učitel ze ZŠ Ždírec nad Doubravou. Vyhodnotí-li učitelé v průběhu reflexe metodu jako ne zcela úspěšnou, diskutují společně možnosti, jak učivo zprostředkovat s větším dopadem na všechny žáky. Metodika výuky na školách aktivně využívajících otevřené hodiny je tak výrazně dynamičtější a efektivnější.

V odpoledním programu nabídla Otevřená škola několik dalších témat. Učitelé i zástupci vedení škol společně probrali zkušenosti ze školních poradenských pracovišť nebo diskutovali o školních knihovnách. Zástupci ZŠ Ždírec se podělili o zkušenosti s digitálními technologiemi a s výukou informatiky na 1. stupni základních škol, a to včetně praktických ukázek. Ve skupině s tématikou automatizace, robotika a 3D tisk ukázal učitel ze ZŠ Ždírec nad Doubravou pedagogům z okolních škol i žákovské práce. Pro zástupce managementu škol byla připravena skupina, která se věnovala systému hodnocení zaměstnanců s podtitulem cesta osobního rozvoje každého učitele.

