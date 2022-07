Zámek, kuličky i rozhledna. Ve Zruči si každý najde tu správnou zábavu

Čtenář reportér Čtenář

Máme pro vás tip na výlet do Zruče nad Sázavou, kde se zabaví celá rodina. Můžete si vybrat, jestli se chcete vydat do historie, do přírody i za dětskou zábavou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zámek Zruč nad Sázavou | Foto: se souhlasem zámku