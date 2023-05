V Havlíčkově Brodě poděkovali sestrám v nemocnici květinami. U příležitosti Mezinárodního dne sester, které se slaví 12. května, se k akci připojila také Katedra zdravotnických studií VŠPJ, která pro sestřičky přivezla stovky krásných červených růží.

Mezinárodní den sester v Havlíčkově Brodě, 12. května 2023 | Foto: Nemocnice Havlíčkův Brod

Den se vztahuje k narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání sestry. Florence Nightingale (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) byla anglická ošetřovatelka a jedna z nejvýznamnějších osobností viktoriánské doby. Je považována za zakladatelku a průkopnici povolání sestry a moderního ošetřovatelství. Do povědomí se zapsala především jako „Lady of the Lamp“ neboli „Dáma s lampou“, kterou si vysloužila za svoji obětavou ošetřovatelskou práci při Krymské válce, kde pracovala v armádní nemocnici v Scutari. Významně se zasloužila o modernizaci ošetřovatelské praxe a zavedla standardy péče a hygieny, které mimo jiné pomohly rapidně snížit úmrtnost vojáků v již zmíněné Krymské válce.

Kromě ošetřovatelské praxe také vydala mnoho publikací, v nichž se věnovala sociálním problémům, záležitostem ovlivňujícím zdraví a mnoho dalšímu. Za svoji činnost obdržela od královny Viktorie Královský Červený kříž.

