Romantické skalnaté údolí má svůj půvab, ale vodě se zde prostě nevyhnete. Žlutá turistická značka vede zkrátka skrz strouhu, a tak brodíte a doufáte, že ty kameny pod vašimi nohami se nehnou a vy sedostane na druhou stranu suchou nohou. Garance nejsou žádné. A když pořádné zaprší, tak občas ty kameny prostě nenajdete. V létě je to ale milé osvěžení a v zimě… v zimě to jde taky.

Navíc, když přijdou kruté mrazy a strouha zamrzne, tak to tou suchou nohou dáte na jistotu. A komu by se zdálo, že dolní část Židovy strouhy poznává, že zažívá deja vu, tak má pravdu. Tuto část, tam kde se za chvíli vlévá říčka do řekyLužnice, jste mohli vidět ve filmech jako je Metráček, Zlatí úhoři či Čertova nevěsta. A to už o něčem svědčí. Na Židovu strouhu vásdovede žlutá značka z náměstí TGM v Bechyni, k soutoku je to 2,5 km a pak už je jen na vás, kolik brodů dáte.

Jolana Siblíková