Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Ve světové premiéře této hry ztvárnili mladé policisty filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo za roli Dennyho získal Cenu Thálie 2012 a David Švehlík se umístil v širší nominaci. Kvůli covidové pandemii se jedná už o pátý termín představení.

Vstupenky zakoupené na všechny předchozí termíny zůstávají v platnosti. Zároveň je možné zakoupit posledních padesát kusů v Turistickém a informačním centru v Přibyslavi.

Terapie sdílením live - 16. června



Přednáška o vztazích a komunikaci. Ester Geislerová a její příklady z života. Honza Vojtko a jeho příklady z terapeutovny.

Dnes již kultovní projekt s názvem #terapiesdilenim si sám našel cestu a získal své pevné místo v online světě, i mimo něj. Projekt Terapie sdílením má svoji specifickou knižní podobu (dvě knihy a audiokniha), podobu audioseriálu na audioteka.cz a inspiroval vznik hraného seriálu pro Mall.Tv. Na úspěch Instagramu a knih navázali Ester Geislerová s Honzou Vojtkem přednáškou Terapie sdílením LIVE, která měla kolem 50ti uvedení na území ČR.

„S odborníkem a terapeutem, Honzou Vojtkem, jsme připravili přednášku o vztazích a komunikaci. Konečně se můžu s někým bavit odborně o tom, o čem plkáme s kamarádkama, kdo ví o co jde a já se díky TS, společně s diváky učím, jak neopakovat staré chyby. Všem, které to zajímá nebo trápí, pomáháme najít cestu nebo přemostění. Nastiňujeme základní pojmy o vztazích, vyvracíme omyly a to moderní a poutavou formou.“ říká autorka námětu a vizualizací Ester Geislerová.

Honza Vojtko: ”Svět se mění. Žijeme v době, která nám dovoluje vybírat si partnery na základě našich pocitů, z lásky, nemusíme se ženit a vdávat kvůli spojení dvou gruntů. Jenže tato svoboda nám bohužel často i život komplikuje. K naší volbě po nás požaduje, abychom se znali. Abychom věděli kdo jsme a tím pádem i rozpoznali kdo je ten náš ideální partner. A do toho nás tenhle úžasný svět neustále zásobuje novými hračkami a technologiemi, které jsou dobrý sluha, ale zlý pán. A jak se neznáme, často těmto hračkám podléháme a chodíme zkratkou. I k těm nejbližším okolo nás, našim partnerům a dopouštíme se tak osudových chyb. Ale nejsme v tom sami, děje se to nám všem! Nejlépe se člověk učí chybami i těch druhých, ve kterých se sám pozná. My vám je ukážeme. Sdílení je nejlepší terapie!"

