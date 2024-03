Velký úspěch zaznamenaly žákyně brodské základní umělecké školy na mezinárodní akordeonové soutěže ACCO Kroměříž, jejíž první ročník se konal ve dnech prvního a druhého března. Soutěž byla dělena dle věkových kategorií, avšak obsazení komorních těles nebylo více specifikováno. Proto si porota mohla vyslechnout nepřeberné množství nejrůznějších nástrojových kombinací, kde samozřejmě nesměl chybět akordeon.

Soutěž v Kroměříži, kde bodovaly muzikantky z brodské školy. | Foto: poskytl Jindřich Macek

V mezinárodní odborné porotě zasedla jako jedna ze dvou českých zástupců i učitelka Ivana Laštovičková. Ze základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě v kategorii do 13 let získalo zlaté pásmo a titul vítěze kategorie duo NIKEL Nikol Černíková a Eliška Koťarová ze třídy Ivany Laštovičkové. Dívky zaujaly porotu především svým vyspělým muzikálním projevem. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnila dvě dua, která pracují pod vedením Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

V početné kategorii do 15 let obdrželo zlaté pásmo a Cenu za interpretaci skladby V proměnách času od Markéty Laštovičkové DUO Musílková & Beránková (Lenka Musílková – housle, Liliana Beránková – akordeon). V nejnáročnější kategorii 15-21 let vedle studentů konzervatoří a hudebních akademií potvrdilo své kvality DUO Musílková & Juklová (Jitka Musílková – housle, Johanka Juklová – akordeon) a získalo tak zlaté pásmo a Cenu za interpretaci Komorní fantazie od Markéty Laštovičkové.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji, děkuji za přípravu a vynikající reprezentaci Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.