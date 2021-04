Cyklus online přednášek připravený pedagogy Gymnázia Havlíčkův Brod je určen všem, kteří si v komplikovaných časech izolací a uzávěr chtějí zpestřit čtvrteční dubnové a květnové podvečery. Startujeme už 8. dubna v 17.30! Heslo: Myšlením proti trudomyslnosti! Přijďte všichni, vždyť zůstat po škole bylo vždycky do jisté míry prestižní .

Přednáška | Foto: archiv pořadatelů

Čas online výuky trvá již bezmála rok a havlíčkobrodské gymnázium se logicky snaží o to, aby její účastníci jak z řad učitelů, tak zástupů studentů neupadli do osidel spleenů a stereotypu. Po úspěšném překřtění nebohého dubna z měsíce knihy na Divadelní měsíc (měsíční partnerství přinese studentům přístup na streamovací službu Dramox) a veleúspěšné invazi na jarní Havlíčkobrodsko v podobě Gymplácké pětky (naši studenti si celý poslední březnový den užívali v přírodě v souladu s protiepidemiologickými opatřeními nefalšovaného jara a nachodili dohromady přes pět tisíc kilometrů) startuje v povelikonočním týdnu projekt, kterým se pokusíme pomocí nástrojů online výuky promluvit ke všem zájemcům, jimž epidemie vzala většinu obvyklých volnočasových aktivit. Tím myslíme současné studenty, kteří by ještě neměli dost, absolventy, rodiče, aktivní seniory, prostě opravdu všecky. Zároveň cyklem přednášek nazvaným Po škole ukážeme, že naši vyučující svým záběrem dosahují daleko za hranice školních osnov!