„Zhruba před rokem jsme se rozhodli, že pro naše příznivce připravíme nové webové stránky, které budou odpovídat současným trendům. Chvíli nám to zabralo, ale nové webové stránky jsou na světě,“ svěřil se ředitel záchranné Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát.

Na webu potěší profesionální fotografie spolupracovníka stanice Jaroslava Loskota, celá řada fotogalerií, jednoduchý přehled zvířat k adopci včetně jejich životních příběhů, ale také Novinky, v rámci kterých budou pracovníci z Pavlova pravidelně zveřejňovat nejrůznější aktuality ze života ve stanici. „Hned z domovské stránky se zájemci dostanou k pokynům co dělat, když najdou poraněné nebo nemocné zvíře, přidáváme tipy, jak živočichům i přírodě kolem nás pomáhat a mateřinky a základní i střední školy zase ocení přehled všech možných výukových programů, které s námi děti, žáci a studenti mohou absolvovat,“ přibližuje Zbyšek Karafiát.

Web nezapomíná ani na návštěvníky stanice. Získají informace o prohlídce stanice, časech komentovaných prohlídek, vstupném, o možnosti ubytovat se v zrekonstruované vile v areálu stanice, ale také o pravidelných akcích pro veřejnost, které jsou za roky pořádání velmi oblíbené. Nechybí ani tipy na výlety v okolí.

Důležitá je osvěta

Záchranná stanice Pavlov se věnuje ekologické výchově už téměř třicet let. Každoročně se přibližně třiceti výukových programů pro mateřské, základní i střední školy zúčastní více než dva tisíce žáků. A tak je významná část webu věnovaná právě vzdělávání. Pedagogové tu najdou přehled výukových programů rozdělený podle věku dětí, včetně přehledné tabulky délky programu, kde se dá realizovat a v jakém ročním období. Stránka s názvem Zapojte se jednoduše shrnuje všechny možnosti, jak se do pomoci zvířatům mohou zapojit všichni zájemci, a další část obsahu zase přibližuje aktivity, které v Pavlově dělají pro ochranu přírody a celkově životního prostředí a navíc přidává tipy lidem, kteří by se také rádi zapojili. „Pro začátek jsme připravili několik podnětů, které chceme v průběhu času rozšiřovat. Například chystáme články, respektive návody, jak uzpůsobit zahradu ještěrkám, jak vybudovat ježčí domeček nebo třeba hmyzí hotel,“ prozradil další plány s webem Zbyšek Karafiát.

Zbyšek Karafiát, záchranná Stanice Pavlov