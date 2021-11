Aktuálně se řeší rekonstrukce zvoničky, krovů a střechy. V příštím roce se bude pokračovat dál. Ve zvoničce se našly zatím neprozkoumané listiny.

Kdo chce, může na obnovu unikátní stavby přispět finančně na transparentní účet 8248-1122787379/0800. Nebo může pomoci jakkoliv jinak, stačí se ozvat místním.

Jedná se o bývalou obecní kovárnu se zvoničkou. Kovárna patřila kdysi při rozdělení obce na českou a německou do německé části. Z historických pramenů se nic moc konkrétního nedochovalo, většina informací je od pamětníků.

Do devadesátých let dům obývala paní, která se ještě starala o zvonici. Pak zemřela a od té doby celý objekt v podstatě chátrá, opuštěný byl asi třicet let.

Kovárna je unikátem v republice, nikde jinde takovou kovárnu se zvoničkou nenajdete. Původní zvon je uložen na obecním úřadě. Kovárnu se podařilo zařadit mezi kulturní památky. V budově by mělo vzniknout kovářské muzeum.

Kristýna Schejbalová