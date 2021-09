Své pivo UP ALE Original má i Univerzita Palackého v Olomouci.

„Toto je ve městě, které se pyšní dvěma velkými pivovary se staletou historií a zkušenostmi výroby piva, velká odvaha a výzva. Ale výzvy jsou od toho, aby se přijímaly,“ stojí na webu univerzity, která do světa posílá zlatavý mok pod názvem Čtyrák.

„Přestože má naše univerzita ve svém kampusu vlastní zkušební pivovar, jeho kapacita je malá a slouží jen k výuce. Přesto jsme se rozhodli vařit toto pivo. To bude čepováno při slavnostních příležitostech. Například začátku akademického roku. Navíc příští rok bude k dostání u příležitosti 200 let od narození Gregora Mendela,“ uvedl mluvčí brněnské univerzity Filip Vrána.

A proč právě Mech? To osvětlil mluvčí univerzity Jakub Novák: „Hradci Králové se občas trochu posměšně, zejména od našeho jižního souseda z Pardubic, říká Mechov. Teorií, proč tomu tak je, je více. Jedna z nich souvisí právě s geografickou polohou, Hradec leží severně od Pardubic, mech na stromech roste na severní straně kmene. Další zdroje bývají peprnější. Když už ale přezdívka existuje, proč ji zapírat? Umění si ze sebe udělat legraci považujeme za důležitou životní dovednost.“

„Ve světě to není zas tak častý jev. Výjimkou je Německo. U nás si pivo vaří univerzity s potravinářským zaměřením a školy, které se snaží zpopularizovat. V Česku je pivo fenomén a když má škola vlastní pivo, tak je trošičku viditelnější a populárnější,“ míní prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

Lachout, Pěkný číslo, Mech či Mendelbier. Že vám tato jména nic neříkají? Jsou to názvy piv, která jsou spojena s českými univerzitami. Některé piva vaří v rámci studijních oborů, jiné si nechávají dělat piva na míru u malých pivovarů.

