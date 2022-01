„Zatímco v Beskydech na Pustevnách jsou jen ledové sochy, tady v Jeseníkách na Kopřivné máme napůl sochy ledové a sněhové. Ty sněhové prý vydrží o něco déle, ale jinak je to sněhové a ledové řezbářství dost podobná disciplína. Věřím, že až návštěvníci uvidí tu nádheru, zaplaví internet fotkami a doporučí tu podívanou svým známým. Důležité je vědět, že zimní areál na Kopřivné není jen pro lyžaře. Zimní výlet k sochám si může udělat každý i bez lyží. Proto také my jako kraj rádi přispějeme k propagaci této atrakce Jeseníků,“ uvedl Krkoška.

Proč jsou vlastně některé sochy ze sněhu? „Udělat z ledu slona nebo hrocha v životní velikosti, to by asi technicky nešlo, tak proto ten sníh. Zatímco na Pustevnách mají ledové sochy, tak my tady na Kopřivné jim souhrnně říkáme lednové, protože nejsou jen z ledu,“ upozornil za organizátory ze SKI areálu Kopřivná Karel Ležatka.

Obtížné období

„Ledové řezbáře a sochaře jsme si pozvali na Kopřivnou už minulou zimu. Bohužel tehdy do našich plánů vstoupila pandemická opatření, zastavené vleky, lanovky a podobně. Takže nakonec z té ledové galerie byl jen takový zkušební nultý ročník,“ vysvětlil Karel Ležatka. Minulou zimu byly námětem ledových soch v Kopřivné jesenické pohádky a pověsti.

Vlekaři po celé republice mají za sebou těžké období, a také spoustu problémů před sebou. Minulou zimu se mohli lyžaři jen dívat na perfektně upravené svahy s obrovskými zásobami sněhu, protože vládní opatření zastavilo všechny vleky a lanovky. Tentokrát už je pandemický režim na horách daleko volnější, ale zase na přelomu letopočtu přišla drastická obleva a současně největší zdražení energií v novodobé historii.

„Přišla obleva, energie zdražila, takže jsme vděční za každou vločku, která nám na svah spadne z nebe. Přestože doba k nám není zrovna příznivá, snažíme se vytvářet na horách pozitivní emoce a předat je ostatním. Řekli jsme si, že musíme do soch vložit také něco víc, než jen tu krásu. Vložili jsme do sněhové a ledové expozice vzkaz, že ostravská ZOO je zapojena do mezinárodních záchranných a reprodukčních programů, které potřebují naši podporu,“ vysvětlil Ležatka proč jsou tématem lednových soch v Kopřivné právě exotická zvířata.

Vstupné dobrovolné

Vstupné do království lednových soch je dobrovolné. Návštěvníci Kopřivné mohou přispět na programy ZOO Ostrava do kasiček přímo v areálu Kopřivné nebo se pomoci QR kódu dozví, jak konkrétní organizace pomáhají konkrétním druhům, a jak lze jejich záslužnou práci podpořit.

„Monotematicky se bavíme jen o tom, jestli se očkovat, jestli covid přibývá, nebo ubývá nebo co je zrovna zakázané. Pro to všechno zapomínáme, že nejsme na světě sami. V podstatě jsme se rozhodli ve spolupráci s ostravskou ZOO v této střelené době upozornit veřejnost, že existují ještě ohroženější tvorové než lidi. Bez naší pomoci tu spousta vzácných živočišných druhů taky vůbec nemusí být. Je důležité vědět, co my sami můžeme udělat, aby svět zůstal i pro naše děti takový, jak ho známe dnes,“ doplnil Ležatka s tím, že Kopřivná si už ostravské v ZOO vybírá zvířátko, které hodlá adoptovat formou sponzoringu.

Upozornil, že rodiny s dětmi i senioři si na mohou ve SKI areálu Kopřivná udělat výlet lanovkou do zasněžené přírody i bez lyží.

Zatímco první hosté v galerii pod širým nebem obdivovali magickou pomíjivost a křehkost ledové krásy, rozhlas v lyžařských barech přímo na sjezdovce v Kopřivné konečně hlásil zprávu, na kterou všichni tak netrpělivě čekali: „Sněžení na celém území republiky.“