Cyklobusy vyrazí do různých koutů Královéhradeckého kraje poslední květnovou sobotu.Zdroj: Archiv

První z linek vede z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného v Orlických horách. Další linka do Orlických hor pojede z Náchoda opět přes Nové Město nad Metují. Na základě vyhodnocení využitelnosti byla zrušena linka jedoucí z Hradce Králové, která jela na Pomezní boudy dlouhé tři a půl hodiny.

Pravidelný spoj do Krkonoš ale z jízdních řádů nezmizí - bude veden po nové trase z Náchoda, přes Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy. Tato změna zajisté potěší především cykloturisty, kteří mají namířeno do Jestřebích hor. „Ani v letošním roce cestující nepřijdou o oblíbenou linku k našim polským sousedům na trase Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów,“ říká Tomanová.

Další možností pro přepravu cykloturistů jsou pravidelné vlakové spoje. S nimi to ale může být komplikované a nepřipravený cyklista může zažít rozčarování. „Přepravní kapacity vlaků jsou velice omezené,“ je si vědom dopravní expert Jiří Prokop.

„Regionální doprava ani rychlíky neumožní přepravit větší množství kol – třeba rychlík má kapacitu pouhých šest bicyklů. Je proto třeba předem si rezervovat místo, náhodný cyklista s kolem by měl smůlu. To by se mělo zlepšit za tři, čtyři roky s nasazením nových vozidel, kdy by kapacita pro přepravu kol měla být vyšší,“ říká Jiří Prokop a upozorňuje i na to, že nakládka a vykládka kol jednotlivé spoje může zdržovat.

„Mnozí cyklisté už mají elektrokola, která jsou výrazně těžší a manipulace s nimi je náročnější, a lidé mají problém je dostat do vlaku,“ všímá si, a doporučuje cyklistům, kteří chtějí využít vlak, aby si rezervovali přepravu kol například v aplikaci Můj vlak.

Viditelný nárůst elektrokol

Rozmach elektrokol pozoruje i ředitelka obecně prospěšné společnosti Kladského pomezí Markéta Venclová. „Nárůst elektrokol sice neměříme, ale je viditelný. Zájemců o tuto dopravu ale nesnižuje. Co se týče přepravených cestujících, tak jejich počet meziročně stoupl asi o 10 procent,“ potvrzuje stoupající zájem o cyklobusy. I když jsou i tací, kteří je využívat přestali. „Dříve jsem občas jel linkou na polský Karlów. Ale pak jsem si pořídil elektrokolo a teď si ten prudký kopec v pohodě vyšlápnu sám,“ říká Jiří Simonides z Broumova.

Kromě klasických cyklobusů s přídavným vlekem, do kterého se vejde až 38 kol, mohou cyklisté na svých toulkách regionem využívat také víkendovou autobusovou linku z Úpice do Odolova s tzv. „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně šesti kol.

Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích. V průběhu letních prázdnin budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně.

Turistické spoje s přepravou kol v Kladském pomezí v roce 2022

Popisované možnosti zpravidla platí pro víkendy červen–září, v červenci a srpnu i v pracovní dny.



Náchod

- Vlakem každou hodinu směr Teplicko-Adršpašské skály

- Vlakem každou hodinu přímo či s přestupem do Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)

- Vlakem s přestupem v žst. Police nad Metují na spoje linky 361 s „cyklobatohem“ do Broumovských stěn (Slavný,

Hvězda, Machov, Karlow)

- Cyklobusem 390 na Karlow

- Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Pomezní Boudy

- Cyklobusem 395 na Nový Hrádek, Olešnici v Orl.h. a Šerlich



Červený Kostelec

- Vlakem každou hodinu směr Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)

- Vlakem v 8:50 o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovicích na spoj linky 423 s „cyklo batohem“ na Odolov

- Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou

- Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Pomezní Boudy



Úpice

- Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Pomezní Boudy

- o víkendech v 8:38 a 11:38 spoji linky 423 s „cyklo batohem“ na Odolov



Rtyně v Podkrkonoší

- Vlakem každou hodinu směr Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)

- Vlakem o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovicích na spoj linky 423 s cyklobatohem na Odolov

- Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou

- Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Pomezní Boudy



Police nad Metují

- O víkendech spoji linky 360 s „cyklo batohem“ do Adršpachu, v pracovních dnech do Teplic

- Spoji s cyklo batohem linky 363 do Broumovských stěn Hvězda, Slavný)

- O víkendech linkou 361 spoji s „cyklo batohem“ na Karlow



Hronov

- Vlakem každou hodinu směr Teplicko-Adršpašské skály

- Vlakem každou hodinu přímo či s přestupem do Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)

- Vlakem s přestupem v žst. Police nad Metují na spoje linky 361 s „cyklo batohem“ do Broumovských stěn (Slavný, Hvězda, Machov, Karlow)

- Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Pomezní Boudy

- Vlakem s přestupem v Náchodě na cyklobus směr Šerlich



Jaroměř

- Vlakem každé dvě hodiny směr Kuks, Podzvičinsko

- Vlakem v 8:19 do Trutnova a přestup na cyklobus 394 směr Pec pod Sněžkou a Pomezní Boudy

- Vlakem každé dvě hodiny přímo do Teplic n. M., případně s přestupem až ke skalám v Adršpachu

- Cyklobusem 396 o víkendech do Nového Města, Sedloňova a až na Šerlich

- Cyklobusem 491 ve čtvrtky, soboty a neděle přes Podzvičinsko, Vrchlabí až na Špindlerovu Bouda. Ve Vrchlabí možný přestup na cyklobusové spoje směr Harrachov, Janské Lázně, Pomezní Boudy, Benecko či Strážné



Česká Skalice

- Vlakem v 8:33 do Trutnova a přestup na cyklobus 394 směr Pec pod Sněžkou a Pomezní Boudy

- Vlakem každé dvě hodiny přímo do Teplic n. M., případně s přestupem až ke skalám v Adršpachu

- Cyklobusem 396 o víkendech do Nového Města, Sedloňova a až na Šerlich

- Vlakem do Jaroměře na přestup na cyklobus 491 ve čtvrtky, soboty a neděle do Vrchlabí až Špindlerova Bouda. Ve Vrchlabí možný přestup na cyklobusové spoje směr Harrachov, Janské Lázně, Pomezní Boudy, Benecko či



Strážné

- Vlakem v 8:33 o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovicích na spoj linky 423 s „cyklo batohem“ na Odolov

- Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou



Nové Město nad Metují

- Cyklobusovou linkou 395 a 396 do Orlických hor (Sedloňov, Olešnice v Orl.h.,Šerlich)

- Vlakem v 7:39 s přestupem v Náchodě na cyklobus 390 směr Karlow

- Cyklobusovou linkou 396 o víkendech do Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)