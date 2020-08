Do dvou měsíců mají začít práce na novém úseku D55 mezi Babicemi a Starým Městem. Nová dálnice se tak posune na osm kilometrů k hranicím Jihomoravského kraje. Čtyřproudovou novinku vyhlížejí především tisíce lidí, kteří bydlí v obcích, přes něž vede silnice I/55. Přivítali by ale jakýkoliv obchvat.

Právě to je případ více než pětitisícové Strážnice na Hodonínsku. „Stále více aut jezdí i přes naše náměstí. Tím, jak jsou kamiony naložené, pak pociťujeme otřesy dokonce i když sedíme doma. Řešením současného stavu je jen obchavat,“ posteskl si Strážničan Ivo Lžičař.

S tím, že se hustota dopravy ve městě neustále zvyšuje, souhlasí i Rudolf Bauer. „Je to hlavně tím, že si řidiči nákladních aut zkracují cestu od obchvatu Uherského Hradiště a vyjedou na hlavní tah na Hodonín, Břeclav a Slovensko právě ve Strážnici. Navíc nyní volí stejnou trasu stále častěji i osobní auta,“ přiblížil strážnický rodák.

Upozornil na to, že tudy jezdí mnoho kamionů z Polska či Maďarska. Jeden z nich dokonce už zboural kapličku. Další projíždějí unikátními bránami městského opevnění ze šestnáctého století. „Potřebují opravu. Zvláště cihly trpí dopravou, k tomu i povětrnostními vlivy a kyselými dešti. Rozhodně bych doporučil obchvat, ten už je ale naplánovaný více než třicet let,“ připomněl dlouholetý památkář Jaromír Míčka.

Přesun hlavního tahu z Ostravska na Břeclav a Bratislavu za pravý břeh řeky Moravy má pomoci nejen Strážnici, ale také lidem ve Veselí nad Moravou, Vnorovech či Petrově. „Jde o frekventovanou mezinárodní trasu a musíme čekat než bude nově postavená. Samozřejmě ale každý zásah do současného stavu včetně objížděk generuje další problémy. Nezbývá nic jiného, než se obrnit trpělivostí,“ řekl krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Upozornil i na rizika současného stavu včetně toho, že řidiči při předjíždějí riskují čelní srážky, které si v posledních letech vyžádaly řadu lidských obětí. Právě před rokem u Petrova zahynuli v osobním autě po nárazu do kamionu rodiče i se dvěma dětmi. „Je to klíčová záležitost, i proto jsme se i s dalšími starosty zapojili do iniciativy na urychlení výstavby D55. Permanentně kvůli tomu otravujeme, kde můžeme,“ uvedl místostarosta Strážnice Walter Bartoš.

Jak sdělila mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková, práce na prvních stovkách metrů nové dálnice na území Jihomoravského kraje začnou v příštím roce, a to v úseku ze Starého Města u Uherského Hradiště do Moravského Písku. „Samotná stavba dálnice D55 slouží jako obchvat řady měst, která jsou na trase I/55, ve kterých sníží dopravní intenzitu a odvede tranzitní kamionovou dopravu,“ vysvětlila mluvčí.

Za rok má být hotový obchvat Otrokovic za 710 milionů korun. Na ten má být svedená veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště.

Zároveň připomněla, že po mnoha letech se ředitelství podařilo získat pravomocné územní rozhodnutí na úsek podjezdu ve Spytihněvi, který chybí k dostavbě mezi obchvatem Otrokovic a navazujícími úseky. „Proces schvalování trasy se protáhl právě kvůli jejímu vedení přes Spytihněv. Místo původního návrhu, estakády, povede D55 v zářezu pod úrovní okolního terénu. Samotnou téměř osm kilometrů dlouhou stavbu chceme zahájit v roce 2023 a dokončit o tři roky později,“ doplnila Trubelíková.

Plán výstavby dálnice D55



• Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021

• Babice – Staré Město (Uherskohradišťsko): zahájení stavebních prací letos v říjnu, předpokládané uvedení do provozu 2023

• Staré Město – Moravský Písek (Hodonínsko): začalo výběrové řízení, předpokládané zahájení stavby 2021 a do provozu 2024

• Moravský Písek – Bzenec: předpokládané zahájení stavby v příštím roce, uvedení do provozu v roce 2024

• Bzenec – Bzenec-Přívoz včetně mostu přes železnici: zahájení stavby 2029 a uvedení do provozu až 2031



zdroj: ŘSD ČR