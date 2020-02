Nad důležitým dopravním přemostěním pod Vyšehradem se smráká. Správa železnic by ho nejraději zbourala a na místě postavila nové. Most je totiž ve velmi špatném technickém stavu. Může za to i výrazně větší provoz, než s jakým se v roce 1900, kdy se začalo s výstavbou, počítalo.

„Dopravní stavby se staví na sto let, pak jsou už na hraně životnosti, to se nám potvrdilo i zde,“ řekl Ivan Pomykáček, výrobní ředitel projektové společnosti Sudop. Diagnostika podle něj ukázala, že více než 60 procent mostu by se při rekonstrukci muselo vyměnit. Podle něj jsou relativně v pořádku pilíře, které by mohly být zachovány. „Pokud most necháme, jak je, tak v roce 2024 hrozí jeho kolaps,“ dodal Pomykáček.

Další kolej?

Most je ovšem kulturní památkou. Ministerstvo kultury by tak z něj nejprve muselo sejmout ochranu. O to se Správa železnic neúspěšně pokusila už v roce 2010. „Smutné je, že od té doby neprobíhala intenzivnější údržba mostu,“ upozornila Naděžda Goryczková, ředitelka Národního památkového ústavu. Podle ní by bylo ideální most zachránit.

Stejné stanovisko zastává také vedení metropole. Náměstek primátora Adam Scheinherr oznámil, že je Praha připravena finančně se na rekonstrukci mostu podílet. Kvůli nárůstu provozu ale požaduje vznik další koleje.