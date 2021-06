/FOTOGALERIE/ Důchodce Oldřich Rajsigl z Havířova zdůrazňuje, že je ateistou, nicméně od chvíle, kdy začal navštěvovat starý a odsvěcený kostel sv. Barbory v Karviné-Loukách, prý věří v duchovno a na to, že občas s námi mrtví chtějí nějakým způsobem komunikovat.

Kostel svaté Barbory v Karviné. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Je to už pár let, co se Oldřich Rajsigl vydal na kole po okolí Karviné a když projížděl poblíž starého kostela svaté Barbory v karvinské části Louky, jako by ho nějaká nadpřirozená síla zastavila a podvědomí mu říkalo, aby se do toho zdevastovaného kostela, který jeho majitel ponechal vlastnímu osudu, zašel podívat.