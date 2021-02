Petr Kramný po celou dobu vinu popíral a již v létě 2018 podal žádost o obnovu procesu, po níž následovala série námitek a stížností. Snažil se docílit toho, aby o obnově nerozhodoval senát Renaty Gilové. U krajského, vrchního, Nejvyššího ani Ústavního soudu ale se svými argumenty neuspěl. Nakonec se tedy při jednání o obnově procesu opět setká s Renatou Gilovou.

Podle informací Deníku byl již stanoven termín, a to na tři dny v druhé polovině března. Rozhodovat by měl stejný senát, který v lednu 2016 vynesl osmadvacetiletý verdikt. Na dotaz Deníku to potvrdila mluvčí ostravského krajského soudu Veronika Ralevská.

„Mohu potvrdit, že na dny 17. až 19. března je nařízeno veřejné zasedání ve věci odsouzeného Petra Kramného. Bude rozhodováno o povolení obnovy řízení, a to v nezměněném senátě,“ sdělila Deníku Ralevská.

Očekává se velký zájem médií i zástupců různých spolků. Jednání je sice veřejné, v jakém režimu ale bude s ohledem na současnou koronavirovou pandemii probíhat, není zatím jasné. Rozhodující slovo má předsedkyně senátu. Jak Deník zjistil, jednání by se mělo uskutečnit v místnosti číslo 135, která v rámci ostravského justičního paláce nepatří k těm největším.

Čím budou chtít Petr Kramný a jeho obhájkyně přesvědčit soud, aby obnovu povolil, se teprve ukáže. Trestní řád hovoří takto „Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině.“

Dvojnásobná vražda

Podle pravomocného verdiktu Petr Kramný vraždu svých blízkých plánoval. Dceru a manželku měl zabít elektrickým proudem na hotelovém pokoji v Egyptě, kde v létě 2013 pobývali na rodinné dovolené. Muž vinu odmítl. Podle něj mohlo jít o otravu jídlem.

K této verzi se klonili i znalci obhajoby. Vyjádřili to ve svém posudku, za který již byli v samostatném procesu pravomocně odsouzeni k podmíněným trestům a zákazu činnosti.

„Uváděli jednostranné, protichůdné, zavádějící a smyšlené skutečnosti, které neměly oporu ve skutkových zjištěních. Jiné významné skutečnosti naopak neuvedli vůbec,“ konstatoval mimo jiné soud a dodal: „Účelově zkonstruovali jako možnou příčinu smrti poškozených syndrom toxického šoku.“

Spolek Šalamoun



Případ Petra Kramného dlouhodobě sleduje spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun, který průběh a výsledky procesu kritizuje. Jeho zástupci mimo jiné vloni v září podali Nejvyššímu soudu podnět na zahájení kárného řízení s Renatou Gilovou, jejíž senát Petru Kramnému vyměřil osmadvacet let.



„Spolek Šalamoun již řadu let poukazuje na zcela zásadní pochybnosti o stěžejním důkazu v trestní věci odsouzeného Petra Kramného, a to revizním znaleckém posudku, který vypracovalo oddělení soudního lékařství Nemocnice České Budějovice. Meritem celé věci je nejen samotný vznik a legitimita tohoto znaleckého ústavu, ale především fatální vady znaleckého posudku,“ sdělili zástupci spolku v tiskové zprávě.



„Na podnět spolku Šalamoun nemohl předseda ani místopředseda Nejvyššího soudu, který jej fakticky řešil jako stížnost, nijak reagovat. Veškeré námitky ze strany spolku Šalamoun totiž směřovaly výhradně do sféry posouzení nezávislého soudního rozhodování. Do nezávislého soudního rozhodování přitom nemohou soudní funkcionáři, tedy ani předseda nebo místopředseda Nejvyššího soudu, nijak zasahovat,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu Petr Tomíček.