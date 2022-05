Kudy do Austrálie, do Dobszyc i jinam. Vtipné rozcestníky na Znojemsku baví

Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do… proslulá hláška legendárního Járy Cimrmana napadne každého pocestného i na Znojemsku. Alespoň pokud se ocitne na rozcestí s originálními ukazateli směru, které se v regionu nachází.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rozcestníky v Hrušovanech nad Jevišovkou | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková