„Trochu mě to poplašilo. Čert vem štípanec do paže, ale o pár centimetrů výš to mohlo být oko, nebo to mohlo dostat nějaké děcko,“ vadí kamioňákovi z Chomutova.

Právě bezpečnost dětí řešila jedna z rodin, která pořádala zahradní oslavu u přílešitosti třetích narozenin. Vnoučka přivezli rodiče až z Liberce, aby si slavnostní den užil i s babičkou a dědou. „Byla jsem s malým na zahradě, když slyším divné zvuky a něco padá na střechu. Byly to broky,“ uvedla maminka oslavence Martina Svobodová.

„Okamžitě jsem zahradní oslavu zrušila, protože jsem měla strach. Syn se třeba nebál, jenže on si myslel, že je to ohňostroj, a tak koukal nahoru a čekal, co tam uvidí. Brok mu klidně mohl spadnout do oka, což prostě není v pořádku,“ zdůraznila.

Myslivci vyrážejí na lov kachen na Pražských rybnících jednou za rok, podle místních obyvatel to ale nebylo poprvé, kdy domkařům na zahrady dopadly roje broků. „Opakuje se to asi třetí rok,“ odhadl Martin Mašek. „Nimrodi střílejí směrem na obytnou zónu a broky lítají až tam. Je to jako když spustíte sprchu. Normálně to bubnuje do střechy,“ vylíčil.

Místní se obrátili na policii

Tentokrát místním došla trpělivost a k události přizvali také policii, aby zjednala nápravu. Ta teď prošetřuje okolnosti. „V sobotu 10. září přijali chomutovští policisté oznámení, že na pozemek a dům v ulici Pražská během dne dopadlo přesně nezjištěné množství broků, a událost šetří,“ potvrdila policejní mluvčí Miroslava Glogovská s doplněním, že právní kvalifikace ještě nebyla stanovená.

Tradiční hon na kachny pořádal Myslivecký spolek Droužkovice – Březno. Možnost, že by ohrožoval lidi v zástavbě, vylučuje. „Padající brok nemůže nic způsobit,“ uvedl předseda spolku Pavel Kaiser. „Nikdo nestřílel směrem k místu, kde stojí domy. Nemůžeme sice vyloučit, že tam nějaké broky nespadly, když letěly přes celý rybník, ale to není nic, co by způsobilo škodu ani zranění,“ odmítá možné obavy.

O malém dosahu broků z brokovnic hovoří i národní střelecký přeborník a majitel prodejny zbraní v Žatci Pavel Vlk. „Pokud se jedná o výstřel na kachnu, tedy do vzduchu, má padající brok malou energii a nemůže zranit. Člověka štípne, ale neublíží mu. To by někdo musel zírat na oblohu a dostat to přímo do oka, aby byl problém,“ doplnil.

Jak ale upozornil, myslivci by přesto měli střílet do bezpečného prostoru, aby byla vyloučená možnost, že zbloudilý brok trefí člověka nebo zvíře.