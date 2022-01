Jako první přišla uctít památku legendárního jezdce Brigita Brtvová z Frenštátu pod Radhoštěm. S Karlem Lopraisem se znala osobně. „Pan Loprais bydlel nedaleko mé tchyně,“ vysvětlila. Poté vybalila kytici z papíru a vstoupila do smuteční síně.

Charisma, nenechal se vytočit. Sympatický medvídek, vzpomíná na Lopraise parťák

Mezitím začali přicházet další lidé. Po krátké chvíli se vedle sebe vytvořily dva proudy návštěvníků frenštátského hřbitova – jedni se šli poklonit s kyticemi a věnci k rakvi, další vepisovali vzkazy do kondolenční knihy.

Člověk se srdcem na správném místě

Mezi příchozími bylo možno poznat mnoho známých tváří nejen z motoristického sportu. Přišlo mnoho těch, kteří se s Karlem Lopraisem poznali osobně. Někteří méně, jiní více. Jedním z nich byl také Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast.

Ten uvedl, že Karla Lopraise zná už od devadesátých let minulého století. „Tehdy Pivovar Radegast podporoval závodnické aktivity jeho dakarského týmu. Od těch let jsme se vídávali, jak s ním, tak s jeho kolegy při různých příležitostech, většinou, když se vrátili ze závodů. Vždy byl velmi přátelský, humorný a se správným nadhledem, člověk se srdcem na správném místě. Když jsem ho viděl na konci listopadu minulého roku a podával mu ruku, netušil jsem, že je to naposledy…,“ řekl Ivo Kaňák.

Na ostravského rodáka zavzpomínali i další osobnosti motoristického sportu. „Karel byl jako můj nevlastní brácha. Jeho velkou devízou bylo, že byl tempař. Nehleděl na ostatní, jel si to svoje a jel furt stejně. A před cílem ještě zrychloval. Dělali jsme si srandu, že to bylo vždy proto, že už měl hlad. Byl to skvělý chlap,“ sdělil do kamer České televize Josef Kalina, čtyřnásobný vítěz Dakaru, jenž dělal Lopraisovi navigátora.

Odešel Karel Loprais. Dakarského hrdinu obdivoval svět, stal se legendou

Vzpomínali i další. „Karla jsme znal od jeho čtyřadvaceti let. Byl to vždycky moc dobrý kamarád,“ vzpomínal mimo jiné bývalý spolujezdec Karla Lopraise Bedřich Sklenovskký.

Smuteční obřad, který ve Frenštátě začal v 11 hodin, moderoval kněz Zbigniew Czendlik.

Karel Loprais zemřel 30. prosince 2021.