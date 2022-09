„V současné době probíhají průzkumné, geologické i hydrogeologické práce. Zjišťuje se, co v hrázi je a jaké by bylo nejvhodnější řešení. Rozpočet finanční náročnosti by měl být jasný už v průběhu listopadu. Do konce ledna pak má firma čas zpracovat projekt,“ upřesnil kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna.

Podle něj by se už příští rok na jaře mohl soutěžit dodavatel stavby. „To bude asi největší oříšek. Hráz je totiž historická a nová, respektive rekonstruovaná, by měla vypadat stejně, což znamená v praxi pro současné vodohospodáře, že tato hráz neodpovídá normám. Proto je výrazný akcent na kvalitu provedení prací,“ vysvětlil.

V ideálním případě by samotná oprava hráze mohla začít už příští rok v létě. „Pokud bychom měli dodavatele i peníze, dalo by se přistoupit k rekonstrukčním pracím během léta, což je ideální období, protože údolím protéká nejméně vody. Bude se muset také řešit provizorní hráz, která by zafungovala v případě příchodu velké vody,“ poznamenal kastelán památky s tím, že hotovo by pak mohlo být do konce roku. Na sezónu 2024 už by měl být rybník kolem zámku znovu napuštěný a turisté se tak mohou těšit i na oblíbené lodičky.

Lodičky se na Červenou Lhotu vrátí až v roce 2024Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Samotný průzkum hráze z poloviny 16. století může podle kastelána Horyny přinést zajímavé poznatky. „Do hráze ještě nikdy nikdo nekopl a může to být potencionálním nalezištěm nějakých zpráv. Až buldozery odtěží části hráze, nemusí se tam ukrývat žádné památky, ale spíše původní výpustní zařízení nebo stará trubka, kterou budeme na dendrochronologii datovat. Očekáváme spíše technické artefakty,“ uvedl kastelán.

Oprava hráze bude pro zhotovitelskou firmu výzvou. Musí totiž vzít v úvahu řadu faktorů. „Vůbec poprvé prostřednictvím vrtů zjišťujeme z čeho hráz je, co je to za materiál a samozřejmě budeme muset sehnat někde v republice stejnou zeminu. Technologicky je to velmi důležité, protože jinak se materiály nespojí. Musí tam být například stejný obsah písku i jílu,“ upozornil Horyna.

Pokles návštěvnosti

Zámek Červená Lhota, kde se natáčela pohádka o Zlatovlásce, má za sebou jednu ze slabších letních sezón. Podle správců zámku přijelo zhruba jen 50 procent návštěvníků, než v době před covidem. „Řekl bych, že sezóna byla velmi poklidná. Návštěvníci byli nadmíru spokojení, protože výrazně poklesla návštěvnost a měli tak pocit komfortní privátní prohlídky Červené Lhoty, se kterým vůbec nepočítali,“ konstatoval Horyna.

Trend poklesu návštěvnosti památek je ale letos všeobecný. „U nás to navíc může být způsobené navíc tím rybníkem a lidé si tak mohou návštěvnost odložit na dobu, kdy opět budou v provozu lodičky,“ uzavřel kastelán.

Návštěvníci památky mohou letos poprvé obdivovat unikátní strop zámecké jídelny, který zdobí dříve skryté štukatury Innocence Comety a fresky Giovanniho Tencally z doby kolem roku 1670. Správci zámku také mírně předělali pánskou ložnici a doplnili na posteli chybějící nebesa.