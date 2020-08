/FOTOGALERIE/ Na hradě Krakovci vznikl v červnu naprosto unikátní projekt. Kastelán hradu Jiří Sobek je již řadu let znám tím, že umožňuje vězňům, ať už z oráčovské či drahonické věznice, pracovat v přírodě a pomáhá jim nahlížet na život trochu jinak. Ještě nikdy se ale nestalo, že by zde či kdekoliv jinde odsouzená předstoupila před turisty a provedla je po památkovém objektu.

Na hradě Krakovci pomáhají odsouzené z drahonické věznice. Jedna z nich, Eva Pšeničková, dokonce provádí. | Foto: Deník / Josef Rod

Na tom se shodli i tisková mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová a Miroslav Špalek, ředitel věznice Nové Sedlo, pod kterou Drahonice spadají. „Je to velký unikát, první takový případ, takže jsme průkopníci. Zpočátku jsme tomu moc nevěřili, obávali jsme se negativních reakcí od návštěvníků, když se dozví, že je provádí odsouzená. Snažili jsme se vybírat co nejvhodnější kandidátku a vypadá to, že jsme vybrali velmi dobře. Jsou na ni jen slova chvály,“ potvrzuje Špalek.